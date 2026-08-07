1-litrová nádoba na čistiaci prostriedok na penovaciu trysku basic

Na rýchlu výmenu čistiaceho prostriedku: prídavná nádoba na čistiaci prostriedok s objemom 1 liter pre penovací nadstavec Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 a 2.112-055.0).

Na rýchlu výmenu čistiaceho prostriedku: prídavná nádoba na čistiaci prostriedok s objemom 1 liter pre penovací nadstavec Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 a 2.112-055.0).

Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit M22 x 1,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Kompatibilné stroje