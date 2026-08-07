Adaptér 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG

Adaptér na spájanie vysokotlakovej pištole EASY!Force a pracovných nadstavcov s prípojkou M 22 × 1,5.

Pracovné nadstavce s prípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlakovú pištoľ EASY!Force spojíte pomocou tohto adaptéra rýchlo a bezpečne. Výber vhodného adaptéra a správnej prípojky z našej rozsiahlej ponuky je veľmi jednoduchý. Na tento účel sú plastové plášte všetkých adaptérov 2-farebne odlíšené a sú opatrené číslovaním. Antracitová farba znamená našu novú prípojku EASY!Lock, zatiaľ čo čierna symbolizuje doterajší metrický závit.

Špecifikácie

Technické údaje

Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 300
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Kompatibilné stroje