Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG

Adaptér na spájanie trysiek, plošných čističov alebo umývacích kief s prípojkou M 18 × 1,5 a pracovných nadstavcov vybavených systémom EASY!Lock.

Adaptér vyvinutý na bezpečné a spoľahlivé spájanie pracovných nadstavcov so systémom EASY!Lock a trysiek, plošných čističov alebo umývacích kief s prípojkou M 18 × 1,5. Výber vhodného adaptéra a správnej prípojky z našej rozsiahlej ponuky je veľmi jednoduchý. Na tento účel sú plastové plášte všetkých adaptérov 2-farebne odlíšené a sú opatrené číslovaním. Antracitová farba znamená našu novú prípojku EASY!Lock, zatiaľ čo čierna symbolizuje doterajší metrický závit.

Špecifikácie

Technické údaje

Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 300
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Kompatibilné stroje