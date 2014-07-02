Adaptér na odvod spalín
Výfuková tryska (oválne pripojenie, priemer 157 mm) na pripojenie k vysokotlakovému čističu s teplovodným ohrevom. S prepínačom ťahu pre pripojenie dymovodu. Pre dymovod do priemeru 200 mm.
Tento adaptér na odvod spalín bol špeciálne navrhnutý na pripojenie k vysokotlakovým čističom s teplou vodou. Vďaka oválnym rozmerom pripojenia 76 × 157 milimetrov a celkovému priemeru 199 milimetrov zaisťuje bezpečné a efektívne odsávanie spalín zo stroja. Integrovaný prepínač ťahu umožňuje profesionálne a bezpečné pripojenie dymovodu, zabraňuje spätnému toku a prispieva k optimálnemu fungovaniu systému teplej vody.
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer (mm)
|200
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2,1
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Na pripojenie systémov na odvod spalín k stacionárnym vysokotlakovým čističom s teplou vodou.