Adaptér na odvod spalín

Výfuková tryska (oválne pripojenie, priemer 157 mm) na pripojenie k vysokotlakovému čističu s teplovodným ohrevom. S prepínačom ťahu pre pripojenie dymovodu. Pre dymovod do priemeru 200 mm.

Tento adaptér na odvod spalín bol špeciálne navrhnutý na pripojenie k vysokotlakovým čističom s teplou vodou. Vďaka oválnym rozmerom pripojenia 76 × 157 milimetrov a celkovému priemeru 199 milimetrov zaisťuje bezpečné a efektívne odsávanie spalín zo stroja. Integrovaný prepínač ťahu umožňuje profesionálne a bezpečné pripojenie dymovodu, zabraňuje spätnému toku a prispieva k optimálnemu fungovaniu systému teplej vody.

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer (mm) 200
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,1
Oblasti využitia
  • Na pripojenie systémov na odvod spalín k stacionárnym vysokotlakovým čističom s teplou vodou.