Adaptér na predĺženie hadice 2x EASY!Lock

Adaptér č. 9 pre prepojenie HD/HDS hadíc.

Mosadzný dvojitý adaptér pre pripojenie a predĺženie vysokotlakových hadíc HD/HDS strojov. S gumovou ochranou. Pripojenie: 2x EASY!Lock.

Špecifikácie

Technické údaje

Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 300
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Kompatibilné stroje