Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,8 AG

Otočný adaptér na spojenie vysokotlakových hadíc s prípojkou M22 x 1,5 a vysokotlakovou pištoľou EASY!Force

Špecifikácie

Technické údaje

Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 300
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Kompatibilné stroje