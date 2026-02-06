Adaptér T
Ideálny na pripojenie k vysokotlakovým hadiciam Kärcher s pripojovacou svorkou: hadicový adaptér pre teleskopickú dýzu.
Adaptér na hadicu umožňuje rýchle a ľahké pripojenie teleskopického postrekovača k hadici pomocou svorky (bez Quick Connect).
Vlastnosti a výhody
Medzikus pre teleskopickú striekaciu pištoľ a hadicu (bez Quick Connect)
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|131 x 28 x 35
Adaptér T náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher