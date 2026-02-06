Adaptér T

Ideálny na pripojenie k vysokotlakovým hadiciam Kärcher s pripojovacou svorkou: hadicový adaptér pre teleskopickú dýzu.

Adaptér na hadicu umožňuje rýchle a ľahké pripojenie teleskopického postrekovača k hadici pomocou svorky (bez Quick Connect).

Vlastnosti a výhody
Medzikus pre teleskopickú striekaciu pištoľ a hadicu (bez Quick Connect)
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 131 x 28 x 35
Adaptér T náhradný diel

