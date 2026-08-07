Add-on kit mud sucker

Na pripojenie na vysokotlakovú hadicu vysokotlakových čističov Kärcher: výkonný odsávač kalu na prestavbu vysokotlakových čističov na kalové čerpadlá.

Odsávač kalu vhodný na bezpečné odsávanie kalu, piesku, špiny, rias a kamienkov až do veľkosti 20 milimetrov. Po pripojení na vysokotlakovú hadicu môžete vysokotlakové čističe Kärcher používať ako kalové čerpadlá. Výkonný odsávač kalu zvládne 8 000 až 18 000 litrov špiny za hodinu. S prípojkou M 22 × 1,5 pre vysokotlakovú hadicu. Sacia hadica s dĺžkou 3,6 metra a priemerov 37, vhodná pre vysokotlakové čističe s veľkosťou trysky ≤ 050 (štandardná verzia 6.415-935.0 zabudovaná). Pre vysokotlakové čističe s veľkosťou trysky 040 použite prosím trysku 6.415-934.0. Pre vysokotlakové čističe s veľkosťou trysky 060 použite prosím trysku 6.415-936.0.

Špecifikácie

Technické údaje

Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,8
Kompatibilné stroje