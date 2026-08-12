Adventure Kit
Ideálny doplnok k nízkotlakovým čističom Kärcher: taška s príslušenstvom Adventure sa dá použiť na čistenie outdoorového vybavenia bez námahy kdekoľvek vďaka príslušenstvu.
Ideálne na čistenie outdoorového vybavenia: Adventure Kit je optimalizované na použitie s nízkotlakovými čističmi Kärcher OC 3 a OC 4 a je ideálne pre každého, kto hľadá dôkladné, ale šetrné čistiace riešenie na použitie na cestách. Multi Jet kombinuje štyri typy prúdu v jednej tryske, ktorú je možné nastaviť jednoduchým otočením hlavy trysky. Ak nádrž na vodu niekedy nestačí, saciu hadicu je možné použiť na čerpanie vody z iných zdrojov, ako je nádoba, vedro alebo potok. Všestranná čistiaca kefa je namontovaná na samotnej pištoli a rýchlo a dôkladne odstraňuje odolné nečistoty. Príslušenstvo je možné úhľadne uložiť do dodávanej tašky, ktorá je vyrobená z vodoodpudivej tkaniny a dokonca má priestor na ďalšie drobné doplnky. Dodávané príslušenstvo je kompatibilné s nízkotlakovými čističmi Kärcher OC 3, OC 3 Plus a OC 4. Sacia hadica nie je kompatibilná s modelom OC 3 Foldable.
Vlastnosti a výhody
Multifunkčná tryska 4 v 1Kombinuje štyri typy prúdu (bodový, plochý, hmlový a nalievací prúd) v jednej tryske, ktorú je možné nastaviť jednoduchým otočením hlavy trysky.
Nasávacia hadicaAk nádrž na vodu nestačí, nasávacia hadica skutočne uľahčí použitie vody z alternatívnych zdrojov, ako je nádoba, vedro alebo potok.
Čistiaca kefaVšestrannú čistiacu kefu je možné namontovať na samotnú pištoľ a rýchlo a dôkladne odstráni odolné nečistoty.
Vrecko na príslušenstvo
- Vyrobené z vodoodpudivej tkaniny, ktorá sa dá prať v práčke – ideálne na cesty.
- Všetko príslušenstvo uložené na jednom mieste plus ďalší priestor pre ďalšie vonkajšie vybavenie.
- Vrecko je možné uložiť do prázdnej nádržky na vodu spolu s Kärcher OC 4.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|220 x 220 x 100
Oblasti využitia
- Stanové / kempingové vybavenie
- Bicykle
- Zvieratá/psy
- Topánky / turistická obuv
- Športové vybavenie (surf, kajak, paddle board v stoji)
- Kočíky/buginy
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Detské hračky / odrážadlá
- Kvetináče