Adventure Kit

Ideálny doplnok k nízkotlakovým čističom Kärcher: taška s príslušenstvom Adventure sa dá použiť na čistenie outdoorového vybavenia bez námahy kdekoľvek vďaka príslušenstvu.

Ideálne na čistenie outdoorového vybavenia: Adventure Kit je optimalizované na použitie s nízkotlakovými čističmi Kärcher OC 3 a OC 4 a je ideálne pre každého, kto hľadá dôkladné, ale šetrné čistiace riešenie na použitie na cestách. Multi Jet kombinuje štyri typy prúdu v jednej tryske, ktorú je možné nastaviť jednoduchým otočením hlavy trysky. Ak nádrž na vodu niekedy nestačí, saciu hadicu je možné použiť na čerpanie vody z iných zdrojov, ako je nádoba, vedro alebo potok. Všestranná čistiaca kefa je namontovaná na samotnej pištoli a rýchlo a dôkladne odstraňuje odolné nečistoty. Príslušenstvo je možné úhľadne uložiť do dodávanej tašky, ktorá je vyrobená z vodoodpudivej tkaniny a dokonca má priestor na ďalšie drobné doplnky. Dodávané príslušenstvo je kompatibilné s nízkotlakovými čističmi Kärcher OC 3, OC 3 Plus a OC 4. Sacia hadica nie je kompatibilná s modelom OC 3 Foldable.

Vlastnosti a výhody
Adventure Kit: Multifunkčná tryska 4 v 1
Multifunkčná tryska 4 v 1
Kombinuje štyri typy prúdu (bodový, plochý, hmlový a nalievací prúd) v jednej tryske, ktorú je možné nastaviť jednoduchým otočením hlavy trysky.
Adventure Kit: Nasávacia hadica
Nasávacia hadica
Ak nádrž na vodu nestačí, nasávacia hadica skutočne uľahčí použitie vody z alternatívnych zdrojov, ako je nádoba, vedro alebo potok.
Adventure Kit: Čistiaca kefa
Čistiaca kefa
Všestrannú čistiacu kefu je možné namontovať na samotnú pištoľ a rýchlo a dôkladne odstráni odolné nečistoty.
Vrecko na príslušenstvo
  • Vyrobené z vodoodpudivej tkaniny, ktorá sa dá prať v práčke – ideálne na cesty.
  • Všetko príslušenstvo uložené na jednom mieste plus ďalší priestor pre ďalšie vonkajšie vybavenie.
  • Vrecko je možné uložiť do prázdnej nádržky na vodu spolu s Kärcher OC 4.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1
Rozmery (d x š x v) (mm) 220 x 220 x 100
Oblasti využitia
  • Stanové / kempingové vybavenie
  • Bicykle
  • Zvieratá/psy
  • Topánky / turistická obuv
  • Športové vybavenie (surf, kajak, paddle board v stoji)
  • Kočíky/buginy
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Detské hračky / odrážadlá
  • Kvetináče