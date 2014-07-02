Antikorová sacia trubica, priemer 35, 505 mm, 1 ks
Sacia trubica z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele v DN 35 a 505 mm dlhá pre vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher.
0,5 m dlhá nerezová sacia trubica (priemer 35) pre mokré a suché vysávače. Ideálna na časté mokré vysávanie a na vysávanie korozívnych komponentov.
Špecifikácie
Technické údaje
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Materiál
|nehrdzavejúca oceľ
|Dĺžka (mm)
|505
|Farba
|strieborná
|Hmotnosť (kg)
|0,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|505 x 37 x 37
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