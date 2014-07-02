Antikorová sacia trubica, priemer 35, 505 mm, 1 ks

Sacia trubica z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele v DN 35 a 505 mm dlhá pre vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher.

0,5 m dlhá nerezová sacia trubica (priemer 35) pre mokré a suché vysávače. Ideálna na časté mokré vysávanie a na vysávanie korozívnych komponentov.

Špecifikácie

Technické údaje

Štandardný priemer ( ) ID 35
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Materiál nehrdzavejúca oceľ
Dĺžka (mm) 505
Farba strieborná
Hmotnosť (kg) 0,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 505 x 37 x 37

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