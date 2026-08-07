Automatický bubon na hadicu z nehrdzavejúcej ocele / syntetického materiálu, 20 m

Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z ušľachtilej ocele, bubon je vyrobený z plastu.

Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z ušľachtilej ocele, bubon je vyrobený z plastu.

Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka (m) 20
Teplota (°C) max. 150
Max. tlak (bar) 200
Farba Čierna
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 13,2

Balenie obsahuje

  • Hadicový bubon
Kompatibilné stroje
Príslušenstvo
Automatický bubon na hadicu z nehrdzavejúcej ocele / syntetického materiálu, 20 m náhradný diel

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