Automatický naviják hadice, nehrdzavejúca oceľ, obsahuje otočný držiak, bez hadice, 20 m

Automatický hadicový bubon s otočným držiakom (nehrdzavejúca oceľ). Bubon neobsahuje hadicu.

Automatický hadicový bubon s otočným držiakom (nehrdzavejúca oceľ). Bubon neobsahuje hadicu.

Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka (m) 20
Teplota (°C) max. 150
Max. tlak (bar) 200
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 17,1

Balenie obsahuje

  • Hadicový bubon

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Kompatibilné stroje
Príslušenstvo
Automatický naviják hadice, nehrdzavejúca oceľ, obsahuje otočný držiak, bez hadice, 20 m náhradný diel

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