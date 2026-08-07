Automatický navijak na hadicu, potiahnutý, 20 m

Hadicový bubon, automatika, 20 m, konzola s lakovanej ocele, bubon z plastu

Hadicový bubon, automatika, 20 m, konzola s lakovanej ocele, bubon z plastu

Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka (m) 20
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 250
Farba Čierna
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 11,2

Balenie obsahuje

  • Hadicový bubon
Kompatibilné stroje
Príslušenstvo
Automatický navijak na hadicu, potiahnutý, 20 m náhradný diel

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