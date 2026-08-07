Automatický navijak na hadicu, práškovo lakovaná oceľ / plast, 20 m

Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z práškovo lakovanej ocele, bubon je vyrobený z plastu.

Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z práškovo lakovanej ocele, bubon je vyrobený z plastu.

Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka (m) 20
Teplota (°C) max. 100
Max. tlak (bar) 200
Farba Čierna
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 13,3

Balenie obsahuje

  • Hadicový bubon

Video

Kompatibilné stroje
Príslušenstvo