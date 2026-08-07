Automatický navijak na hadicu z nehrdzavejúcej ocele, 40 m

Samonavíjacie hadicové bubny ponúkajú max. bezpečnosť a pohodlie pri navíjaní a odvíjaní hadice VT čističa.

Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka (m) 40
Teplota (°C) max. 150
Max. tlak (bar) 250
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 52

Balenie obsahuje

  • Hadicový bubon
Kompatibilné stroje
Príslušenstvo
Automatický navijak na hadicu z nehrdzavejúcej ocele, 40 m náhradný diel

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