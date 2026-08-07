Automatický navijak na plastovú hadicu vč. vysokotlaková hadica, 15 m

Pružinovo poháňaný automatický hadicový bubon okamžite pripravený na prevádzku a vhodný na montáž na stenu. Zjednodušuje manipuláciu s vysokotlakovou hadicou, skracuje čas prípravy stroja na použitie a zvyšuje bezpečnosť práce.

Náš automatický hadicový bubon prichádza s predmontovanou a navinutou vysokotlakovou hadicou (15 m), čím je po namontovaní na stenu okamžite pripravený na prevádzku. Tento hadicový bubon, ktorý je poháňaný kvalitnou antikorovou pružinou, skracuje čas manipulácie so strojom pred a po použití, čím pomáha zvyšovať produktivitu. Spoľahlivé navíjanie a odvíjanie vysokotlakovej hadice umožňuje používateľovi jednoduchú a pohodlnú manipuláciu a súčasne zvyšuje bezpečnosť práce, pretože spoľahlivo predchádza nebezpečenstvu potknutia.

Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka (m) 15
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 300
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 7,1

Balenie obsahuje

  • Hadicový bubon
  • Vysokotlaková hadica

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Kompatibilné stroje
Automatický navijak na plastovú hadicu vč. vysokotlaková hadica, 15 m náhradný diel

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