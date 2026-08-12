Battery Power 4/25
Vymeniteľná batéria 2,5 Ah Kärcher Battery Power je vhodná na použitie vo všetkých 4 V Kärcher Battery Power zariadeniach.
Výnimočne dlhá výdrž akumulátora a špičkový výkon: Vymeniteľná batéria 2,5 Ah Kärcher Battery Power sa môže pochváliť jednoduchým odblokovacím mechanizmom, vďaka ktorému je vkladanie a vyberanie batérie rýchle a jednoduché – bez potreby náradia. Doba chodu zariadenia môže byť predĺžená tak dlho, ako chcete, s ďalšími batériami pre maximálnu flexibilitu počas používania. Kontaktný systém a ochrana proti striekajúcej vode IPX4 zaisťujú bezpečné používanie aj v zariadeniach s vysokým prúdom. Vysoko kvalitné lítium-iónové články sú pôsobivé vďaka svojmu konzistentnému výkonu, zabraňujú samovybíjaniu a pamäťovému efektu (strata kapacity v dôsledku častého čiastočného vybíjania). Ďalšou výhodou je mäkká dotyková plocha pre optimálnu manipuláciu, aby sa zabránilo pošmyknutiu pri výmene batérie. Dlhá životnosť vďaka kompatibilite batérií: Vymeniteľná batéria 2,5 Ah Kärcher Battery Power je vhodná pre všetky zariadenia, ktoré používajú vymeniteľný akumulátorový systém 4 V Kärcher Battery Power – aj pre zariadenia s dvoma batériami.
Vlastnosti a výhody
4 V Kärcher Battery Power, vymeniteľná batériaVhodné pre všetky 4 V Kärcher Battery Power zariadenia. Aj pre zariadenia, ktoré majú vyššie nároky na energiu, a preto potrebujú dve batérie. Vhodné pre všetky 4 V Kärcher Battery Power zariadenia. Aj pre zariadenia, ktoré majú vyššie nároky na energiu, a preto potrebujú dve batérie. Udržateľné a nákladovo efektívne používanie batérie pre rôzne zariadenia.
Výkonný lítium-iónový článokLítium-iónová batéria s kapacitou 2,5 Ah zaručuje konzistentný výkon a zároveň zabraňuje samovybíjaniu a pamäťovému efektu. S konektorom medených článkov pre menší odpor a vyšší výkon.
Trieda krytia IPX4 – chránená proti striekajúcej vodeOptimálna ochrana proti striekajúcej vode, preto ideálna na použitie vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Mechanicky chránené puzdro, chránené proti prachu, korózii
Odblokovací mechanizmus s mäkkou rukoväťou
- Rýchlejšia a jednoduchšia výmena batérie – nie sú potrebné žiadne nástroje.
- Pohodlné vyberanie bez pošmyknutia vďaka zapusteným rukovätiam.
Efektívny systém správy batérie
- Prevádzka s optimálnymi parametrami pre najlepší výkon počas procesu vybíjania a nabíjania.
- Chráni batériu pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- Dlhšia životnosť batérie.
Riadenie teploty
- Špičkový výkon vďaka efektívnej koncepcii odpadového tepla.
Bezpečný a kvalitný kontaktný systém s päťkolíkovou zástrčkou
- Najvyššia úroveň bezpečnosti pri používaní a nabíjaní zariadenia.
- To isté platí aj pre vysoké elektrické prúdy.
Robustné puzdro
- Kryty akumulátorov Kärcher sú mimoriadne odolné voči nárazom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|4 V Systém batérií
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|nominálny 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Trieda krytia
|IPX4
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|97 x 30 x 37
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