Bezdotykové prepínanie trysiek

Na bezdotykové prepínanie z okrúhleho na plochý prúd ako aj prostredníctvom ryhovanej matice na nasávanie čistiaceho prostriedku v nízkom tlaku.

Na bezdotykové prepínanie z okrúhleho na plochý prúd ako aj prostredníctvom ryhovanej matice na nasávanie čistiaceho prostriedku v nízkom tlaku. Bez vloženia trysky. (Dodatočná výkonová tryska špecifická pre daný typ).

Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit M22 x 1,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Kompatibilné stroje