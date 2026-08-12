Bike Kit
Ideálny doplnok k nízkotlakovému čističu Kärcher: taška s príslušenstvom Bike obsahuje praktické príslušenstvo, ktoré bolo špeciálne vyvinuté na čistenie bicyklov.
Ideálne na čistenie bicyklov: Bike Kit, ktoré je optimalizované na použitie s nízkotlakovými čističmi Kärcher OC 3 a OC 4, je možné bicykle a cyklistické vybavenie dôkladne a jemne umyť. Multi Jet kombinuje štyri typy prúdu v jednej tryske, ktorú je možné nastaviť jednoduchým otočením hlavy trysky. Špeciálne tvarovaná kefa s mäkkými štetinami odstraňuje aj odolné nečistoty z ťažko dostupných miest bez poškriabania laku. Penovacia tryska a čistiaci prostriedok Natural Bike Cleaner s prírodnými zložkami účinne odstraňujú typické nečistoty na bicykli a zároveň chránia všetky komponenty. Savá utierka z mikrovlákna zaisťuje konečný lesk. Príslušenstvo je možné úhľadne uložiť do dodávanej tašky, ktorá je vyrobená z vodoodpudivej tkaniny a dokonca má priestor na ďalšie drobné doplnky.
Vlastnosti a výhody
Multifunkčná tryska 4 v 1Kombinuje štyri typy prúdu (bodový, plochý, hmlový a nalievací prúd) v jednej tryske, ktorú je možné nastaviť jednoduchým otočením hlavy trysky.
Penovacia tryska a prírodný čistič bicyklovPrírodný čistiaci prostriedok, účinne rozpúšťa nečistoty typické pre bicykle a zároveň chráni všetky komponenty bicykla. Možno použiť s penovacou tryskou alebo rozprašovačom.
Kefa na bicykelŠpeciálne tvarovaná kefa s mäkkými štetinami odstraňuje aj odolné nečistoty z ťažko dostupných miest bez poškriabania laku.
Utierka z mikrovlákna
- Mäkká a savá handrička z mikrovlákna na vyleštenie bicykla po vyčistení a zabránenie vzniku škvŕn od vody.
Vrecko na príslušenstvo
- Vyrobené z vodoodpudivej tkaniny, ktorá sa dá prať v práčke – ideálne na cesty.
- Všetko príslušenstvo uložené na jednom mieste a ďalší priestor pre ďalšie vybavenie bicykla.
- Vrecko je možné uložiť do prázdnej nádržky na vodu spolu s Kärcher OC 4.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zloženie textilných vlákien
|80 % Polyester, 20 % Polyamid
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|1,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|220 x 220 x 100
Oblasti využitia
- Bicykle
- Stanové / kempingové vybavenie
- Zvieratá/psy
- Topánky / turistická obuv
- Športové vybavenie (surf, kajak, paddle board v stoji)
- Kočíky/buginy
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Detské hračky / odrážadlá
- Kvetináče