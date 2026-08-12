Bike Kit

Ideálny doplnok k nízkotlakovému čističu Kärcher: taška s príslušenstvom Bike obsahuje praktické príslušenstvo, ktoré bolo špeciálne vyvinuté na čistenie bicyklov.

Ideálne na čistenie bicyklov: Bike Kit, ktoré je optimalizované na použitie s nízkotlakovými čističmi Kärcher OC 3 a OC 4, je možné bicykle a cyklistické vybavenie dôkladne a jemne umyť. Multi Jet kombinuje štyri typy prúdu v jednej tryske, ktorú je možné nastaviť jednoduchým otočením hlavy trysky. Špeciálne tvarovaná kefa s mäkkými štetinami odstraňuje aj odolné nečistoty z ťažko dostupných miest bez poškriabania laku. Penovacia tryska a čistiaci prostriedok Natural Bike Cleaner s prírodnými zložkami účinne odstraňujú typické nečistoty na bicykli a zároveň chránia všetky komponenty. Savá utierka z mikrovlákna zaisťuje konečný lesk. Príslušenstvo je možné úhľadne uložiť do dodávanej tašky, ktorá je vyrobená z vodoodpudivej tkaniny a dokonca má priestor na ďalšie drobné doplnky.

Vlastnosti a výhody
Bike Kit: Multifunkčná tryska 4 v 1
Multifunkčná tryska 4 v 1
Kombinuje štyri typy prúdu (bodový, plochý, hmlový a nalievací prúd) v jednej tryske, ktorú je možné nastaviť jednoduchým otočením hlavy trysky.
Bike Kit: Penovacia tryska a prírodný čistič bicyklov
Penovacia tryska a prírodný čistič bicyklov
Prírodný čistiaci prostriedok, účinne rozpúšťa nečistoty typické pre bicykle a zároveň chráni všetky komponenty bicykla. Možno použiť s penovacou tryskou alebo rozprašovačom.
Bike Kit: Kefa na bicykel
Kefa na bicykel
Špeciálne tvarovaná kefa s mäkkými štetinami odstraňuje aj odolné nečistoty z ťažko dostupných miest bez poškriabania laku.
Utierka z mikrovlákna
  • Mäkká a savá handrička z mikrovlákna na vyleštenie bicykla po vyčistení a zabránenie vzniku škvŕn od vody.
Vrecko na príslušenstvo
  • Vyrobené z vodoodpudivej tkaniny, ktorá sa dá prať v práčke – ideálne na cesty.
  • Všetko príslušenstvo uložené na jednom mieste a ďalší priestor pre ďalšie vybavenie bicykla.
  • Vrecko je možné uložiť do prázdnej nádržky na vodu spolu s Kärcher OC 4.
Špecifikácie

Technické údaje

Zloženie textilných vlákien 80 % Polyester, 20 % Polyamid
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 1,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 220 x 220 x 100
Oblasti využitia
  • Bicykle
  • Stanové / kempingové vybavenie
  • Zvieratá/psy
  • Topánky / turistická obuv
  • Športové vybavenie (surf, kajak, paddle board v stoji)
  • Kočíky/buginy
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Detské hračky / odrážadlá
  • Kvetináče