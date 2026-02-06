Bočná kefa na vlhké zametanie S6

Dve bočné metly zametača so špeciálnymi štetinami pre vlhké nečistoty. Vhodné pre zametacie stroje S 6 až S 6 Twin.

Bočné metly zo štandardných štetín a 3-krát tvrdených štetín sú vhodné najmä na čistenie a zametanie vlhkých nečistôt. Odporúča sa používanie napríklad pri zametaní lístia na zemi, ktoré je nasiaknuté dažďom. Bočné metly sú vhodné pre zametacie stroje S 6 až S 6 Twin.

Vlastnosti a výhody
Špeciálne štetiny zo zmesi štandardných štetín a 3-krát tvrdších štetín
  • Lepšia sila na uvoľnenie a pozametanie mokrých nečistôt.
  • Spoľahlivo pozbiera aj jemnozrnné nečistoty.
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 2
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 290 x 290 x 61
Oblasti využitia
  • Cesty
  • Mokré nečistoty