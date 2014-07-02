Bór-karbidová tryska, pre stroje do 1000 l/h

Ako doplnok k sadám trysiek. Neopotrebiteľná otryskávacia tryska s futrom z bór-karbidu na trvalé používanie.

6 mm

Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit M22 x 1,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Kompatibilné stroje