Box na príslušenstvo Pet
Ideálny na šetrné umývanie domácich zvierat a psích labiek: box na príslušenstvo Pet s optimálne prispôsobeným príslušenstvom.
Box na príslušenstvo obsahuje kužeľovú trysku, ktorá sa obzvlášť hodí na umývanie domácich zvierat, ako sú psy, alebo iba ich labky, kefu na čistenie srsti, ktorou jednoducho vykefujete aj nepoddajné znečistenie. Box obsahuje aj kvalitnú utierku z mikrovlákna, ktorou môžete psov a iné domáce zvieratá po umytí a vykúpaní vysušiť. Všetko príslušenstvo sa vojde do dodaného boxu, ktorý sa dá upevniť na tlakový čistič.
Vlastnosti a výhody
Box na príslušenstvo
- Môže sa pripevniť klipom, takže bude všetko dobre uložené.
Kužeľovitý prúd
- Vytvára príjemne mäkký sprchovací prúd vody.
Kefa na čistenie domácich zvierat
- Odstraňuje nepoddajné nečistoty zo zvieracích srstí.
Špeciálny uterák z mikrovlákna
- Na vysušenie domácich zvierat po umývaní.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zloženie textilných vlákien
|80 % Polyester, 20 % Polyamid
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|229 x 221 x 108
Balenie obsahuje
- Odkladací box
- Kefa na čistenie domácich zvierat
- Uterák pre domáce zvieratá
- Tryska s kužeľovým prúdom
Video
Oblasti využitia
- Zvieratá/psy