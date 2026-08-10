Čepeľ pre LMO 36-40 Battery

Žiadne odštiepené steblá trávy, žiadne zvyšky, ktoré zostávajú - je to zaistené výkonným oceľovým nožom na trávu so šírkou záberu 40 cm pre kosačku LMO 36-40.

Trávnik je pokosený, zvyšky trávy pristávajú v koši bez zvyškov vďaka dobre premyslenému tvaru noža na kosenie trávnika - ideálny deň na záhrade. Oceľové nože ostré ako britva pre kosačku LMO 36-40 zaistili, že sa na trávniku nezostanú žiadne steblá trávy. Požadovanú výšku kosenia dosahujú so šírkou záberu 40 centimetrov a zanechávajú pôsobivý trávnik. Pri výmene čepele kosačky na trávu je potrebné vykonať len niekoľko jednoduchých krokov, čo je možné vykonať rýchlo a ľahko.

Vlastnosti a výhody
Extra ostrý oceľový nôž
  • Použitie vysokokvalitnej ocele zabezpečí čistý výsledok rezania bez potrhaných stebiel.
Ľahká výmena noža
  • Iba niekoľko krokov, jedna skrutka a nôž je vymenený.
Efektívny tvar
  • Vďaka sofistikovanému tvaru noža končí odstrihnutá zeleň bezo zvyšku v zbernom koši.
Perfektne zosúladené príslušenstvo
  • Nôž kosačky na trávu je ideálny pre akumulátorovú kosačku na trávu LMO 36-40.
Špecifikácie

Technické údaje

Šírka rezu (cm) 40
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 400 x 52 x 17
Oblasti využitia
  • Trávnik