Čepeľ pre LMO 36-40 Battery
Žiadne odštiepené steblá trávy, žiadne zvyšky, ktoré zostávajú - je to zaistené výkonným oceľovým nožom na trávu so šírkou záberu 40 cm pre kosačku LMO 36-40.
Trávnik je pokosený, zvyšky trávy pristávajú v koši bez zvyškov vďaka dobre premyslenému tvaru noža na kosenie trávnika - ideálny deň na záhrade. Oceľové nože ostré ako britva pre kosačku LMO 36-40 zaistili, že sa na trávniku nezostanú žiadne steblá trávy. Požadovanú výšku kosenia dosahujú so šírkou záberu 40 centimetrov a zanechávajú pôsobivý trávnik. Pri výmene čepele kosačky na trávu je potrebné vykonať len niekoľko jednoduchých krokov, čo je možné vykonať rýchlo a ľahko.
Vlastnosti a výhody
Extra ostrý oceľový nôž
- Použitie vysokokvalitnej ocele zabezpečí čistý výsledok rezania bez potrhaných stebiel.
Ľahká výmena noža
- Iba niekoľko krokov, jedna skrutka a nôž je vymenený.
Efektívny tvar
- Vďaka sofistikovanému tvaru noža končí odstrihnutá zeleň bezo zvyšku v zbernom koši.
Perfektne zosúladené príslušenstvo
- Nôž kosačky na trávu je ideálny pre akumulátorovú kosačku na trávu LMO 36-40.
Špecifikácie
Technické údaje
|Šírka rezu (cm)
|40
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|400 x 52 x 17
Oblasti využitia
- Trávnik