Čierna valcová kefa pre CV 38/1, CV 38/2
Mäkká valcová kefa s dĺžkou 356 mm a čiernymi štandardnými polyamidovými štetinami pre všetky stojaté kefové vysávače CV 38/1 a CV 38/2 od spoločnosti Kärcher.
Valcová kefa 356 mm pre všetky stojaté kefové vysávače CV 38/1 a CV 38/2. Valec je vybavený mäkkými, čiernymi 10 mm polyamidovými štetinami. Priemer štetín: 0,25 mm.
Špecifikácie
Technické údaje
|Dĺžka kefy (mm)
|356
|Stupeň tvrdosti
|Stredne tvrdá
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|356 x 61 x 61