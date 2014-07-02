Čierna valcová kefa pre CV 38/1, CV 38/2

Mäkká valcová kefa s dĺžkou 356 mm a čiernymi štandardnými polyamidovými štetinami pre všetky stojaté kefové vysávače CV 38/1 a CV 38/2 od spoločnosti Kärcher.

Valcová kefa 356 mm pre všetky stojaté kefové vysávače CV 38/1 a CV 38/2. Valec je vybavený mäkkými, čiernymi 10 mm polyamidovými štetinami. Priemer štetín: 0,25 mm.

Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka kefy (mm) 356
Stupeň tvrdosti Stredne tvrdá
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 356 x 61 x 61