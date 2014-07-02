Čistenie suchým ľadom

Kärcher Trieda kompakt

Trieda kompakt

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Kärcher Stredná trieda

Stredná trieda

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Kärcher Super trieda

Super trieda

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Kärcher Príslušenstvo pre trysky

Príslušenstvo pre trysky

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Kärcher Otryskávacia hadica, tlakovzdušná hadica

Otryskávacia hadica, tlakovzdušná hadica

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Kärcher Ochranná výbava

Ochranná výbava

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Kärcher Nadstavbové súpravy a iné príslušenstvo

Nadstavbové súpravy a iné príslušenstvo

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