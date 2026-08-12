Čistiaca kefa
Všestranná čistiaca kefa na mobilné čistenie rýchlo a dôkladne odstraňuje odolné nečistoty. Môže byť namontovaná priamo na spúšťovú pištoľ tlakového čističa.
Čistiaca kefa je ideálna na rýchle a dôkladné uvoľnenie a zmytie odolných nečistôt, ako je lepkavý film peľu na záhradnom nábytku alebo povlak špiny. Jeho kombinácia tlakového prúdu a štetín zaisťuje mimoriadne silný čistiaci výkon aj pre rýchle čistenie. Oblasti použitia zahŕňajú napríklad záhradný nábytok, bicykle a iné vonkajšie vybavenie. Kefa sa montuje priamo na spúšťovú pištoľ. Vďaka protišmykovému profilu a ergonomickému tvaru kefa pohodlne padne do ruky pre bezpečnú prácu bez únavy. Keďže voda sa používa iba vtedy, keď je aktivovaná spúšť na zariadení, spotrebu vody je možné regulovať veľmi efektívne a individuálne. Týmto spôsobom sa zároveň šetrí výdrž batérie. Čistiaca kefa je kompatibilná so všetkými mobilnými čistiacimi prostriedkami na vonkajšie použitie OC 3.
Vlastnosti a výhody
Stabilné štetiny a účinný tlakový prúdVýkonné a dôkladné odstránenie aj tých najodolnejších nečistôt. Nečistoty sa uvoľnia a priamo zmyjú.
Ergonomický tvar s protišmykovým profilomPohodlné a ľahko uchopiteľné pre bezpečnú prácu bez únavy. Vďaka nízkej hmotnosti je práca pohodlná.
Namontovateľné na spúšťovú pištoľOvládanie jednou rukou pre väčšiu flexibilitu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|169 x 53 x 21
Oblasti využitia
- Bicykle
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Topánky / turistická obuv
- Kočíky/buginy
- Detské hračky / odrážadlá
- Stanové / kempingové vybavenie
- Kvetináče