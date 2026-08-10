Čistiaca sada pre domáce zvieratá
Čistiaca sada pre domáce zvieratá spoľahlivo odstráni zvieraciu srsť.
Špeciálna súprava na čistenie domácich miláčikov robí čistenie ešte ľahším a pohodlnejším: Flexibilná a roztiahnuteľná hadica, ktorá je súčasťou súpravy, zaisťuje maximálnu voľnosť pohybu. Zodpovedajúca kefa na vlasy pre domáce zvieratá má mimoriadne mäkký gumený povrch. Takto spoľahlivo neodstránite iba rozpustené vlasy, ale svojej chlpatej kamarátke doprajete aj príjemnú masáž.
Vlastnosti a výhody
Táto sada je ideálna na odstránenie chlpov domácich miláčikov
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|415 x 100 x 43
Oblasti využitia
- Chlpy domácich zvierat