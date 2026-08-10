Čistiaca stanica RCV 5

Ešte väčšia autonómia pri čistení: vďaka inteligentnej čistiacej stanici sa nádoba na prach v RCV 5 v pravidelných intervaloch automaticky vyprázdňuje.

Vďaka inteligentnej čistiacej stanici sa RCV 5 stáva ešte autonómnejším, pretože nádoba na prach sa vyprázdňuje automaticky. Týmto spôsobom je používateľ ušetrený tejto zdĺhavej a často špinavej práce. Prach a nečistoty sú jednoducho automaticky vysaté do vysokokvalitného fleecového filtračného vrecka hneď, ako sa RCV 5 pripojí k nabíjacej a čistiacej stanici – buď po dokončení čistenia, alebo pri medzidobíjaní. Nečistoty sú spoľahlivo zachytené. Jednoduchšie to už nemôže byť. Vďaka funkcii nabíjania na čistiacej stanici sa súčasne dobíja aj batéria vysávača.

Vlastnosti a výhody
Automatické vyprázdňovanie prachu
  • Pravidelné automatické vyprázdňovanie nádoby na prach RCV 5 umožňuje robotickému vysávaču autonómne čistenie oveľa dlhšie.
  • Bez toho, aby bolo potrebné nádobu na prach RCV 5 ručne vyprázdňovať, používateľ nemusí prísť do kontaktu s prachom a nečistotami.
  • Keďže nádoba na prach sa pravidelne vyprázdňuje, sací výkon zostáva neustále vysoký, čo s RCV 5 znamená zakaždým skvelé výsledky čistenia.
Fleecové filtračné vrecko
  • Filtračné vrecko spoľahlivo zachytáva prach a nečistoty.
  • Zachytené nečistoty sa ľahko a hygienicky likvidujú.
  • Keď je filtračné vrecko vytiahnuté zo stanice, automaticky sa okamžite uzavrie. Nečistoty zostávajú bezpečne vo vrecku a pri výmene vrecka sa zabráni úniku prachu.
Integrovaný manažment káblov
  • Sieťový kábel čistiacej stanice je možné úhľadne navinúť pomocou systému riadenia káblov namontovaného na zadnej strane čistiacej stanice – už žiadne zamotané káble.
Ovládanie cez apku
  • V prípade potreby je možné pomocou aplikácie ovládať čistiacu stanicu RCV 5 pre väčšie pohodlie.
  • Vysávanie je možné aktivovať aj individuálne prostredníctvom aplikácie.
Kompatibilný so všetkými modelmi RCV 5
  • Čistiaca stanica je kompatibilná so všetkými modelmi RCV 5, dokonca aj so zariadeniami, ktoré už majú nabíjaciu stanicu.
  • Pomocou dodanej konverznej sady je možné existujúci RCV 5 okamžite prestavať na prevádzku s čistiacou stanicou.
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Objem filtračného vrecka (l) 4
Farba Biela
Hmotnosť (kg) 4,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 7,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 401 x 290 x 446

Výbava

  • Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y)
  • Odpadová nádoba
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Utesnené tvrdé podlahy
  • Koberce s nízkym vlasom
Príslušenstvo
Čistiaca stanica RCV 5 náhradný diel

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