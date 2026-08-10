Čistiaca stanica RCV 5
Ešte väčšia autonómia pri čistení: vďaka inteligentnej čistiacej stanici sa nádoba na prach v RCV 5 v pravidelných intervaloch automaticky vyprázdňuje.
Vďaka inteligentnej čistiacej stanici sa RCV 5 stáva ešte autonómnejším, pretože nádoba na prach sa vyprázdňuje automaticky. Týmto spôsobom je používateľ ušetrený tejto zdĺhavej a často špinavej práce. Prach a nečistoty sú jednoducho automaticky vysaté do vysokokvalitného fleecového filtračného vrecka hneď, ako sa RCV 5 pripojí k nabíjacej a čistiacej stanici – buď po dokončení čistenia, alebo pri medzidobíjaní. Nečistoty sú spoľahlivo zachytené. Jednoduchšie to už nemôže byť. Vďaka funkcii nabíjania na čistiacej stanici sa súčasne dobíja aj batéria vysávača.
Vlastnosti a výhody
Automatické vyprázdňovanie prachu
- Pravidelné automatické vyprázdňovanie nádoby na prach RCV 5 umožňuje robotickému vysávaču autonómne čistenie oveľa dlhšie.
- Bez toho, aby bolo potrebné nádobu na prach RCV 5 ručne vyprázdňovať, používateľ nemusí prísť do kontaktu s prachom a nečistotami.
- Keďže nádoba na prach sa pravidelne vyprázdňuje, sací výkon zostáva neustále vysoký, čo s RCV 5 znamená zakaždým skvelé výsledky čistenia.
Fleecové filtračné vrecko
- Filtračné vrecko spoľahlivo zachytáva prach a nečistoty.
- Zachytené nečistoty sa ľahko a hygienicky likvidujú.
- Keď je filtračné vrecko vytiahnuté zo stanice, automaticky sa okamžite uzavrie. Nečistoty zostávajú bezpečne vo vrecku a pri výmene vrecka sa zabráni úniku prachu.
Integrovaný manažment káblov
- Sieťový kábel čistiacej stanice je možné úhľadne navinúť pomocou systému riadenia káblov namontovaného na zadnej strane čistiacej stanice – už žiadne zamotané káble.
Ovládanie cez apku
- V prípade potreby je možné pomocou aplikácie ovládať čistiacu stanicu RCV 5 pre väčšie pohodlie.
- Vysávanie je možné aktivovať aj individuálne prostredníctvom aplikácie.
Kompatibilný so všetkými modelmi RCV 5
- Čistiaca stanica je kompatibilná so všetkými modelmi RCV 5, dokonca aj so zariadeniami, ktoré už majú nabíjaciu stanicu.
- Pomocou dodanej konverznej sady je možné existujúci RCV 5 okamžite prestavať na prevádzku s čistiacou stanicou.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Objem filtračného vrecka (l)
|4
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|4,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|7,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|401 x 290 x 446
Výbava
- Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y)
- Odpadová nádoba
Oblasti využitia
- Utesnené tvrdé podlahy
- Koberce s nízkym vlasom
Príslušenstvo
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