Čistič sudov BC 14/12 C
Čistič sudov BC 14/12 je vstrekovacie zariadenie určené na čistenie vnútra nádob a sudov - predovšetkým dubových sudov s objemom medzi 225 a 600 litrami.
S naším čističom sudov BC 14/12 je čistenie sudov jednoduchšie a ekonomickejšie ako kedykoľvek predtým. Nie je potrebné časovo náročné premiestnenie, namiesto toho sa čistič sudov vloží priamo do suda alebo nádoby a čistenie sa môže začať okamžite. Po vyčistení stačí jednoduchý pohyb ruky, aby sa jednotka okamžite prepla z vysokotlakového čistenia do režimu odsávania a aby bol bubon alebo nádoba pripravená na opätovné použitie. Tento proces je taký presvedčivý, že Štátny pedagogický a výskumný ústav vinohradníctva a ovocinárstva vo Weinsbergu dokonca používa náš čistič sudov na výučbové účely a na čistenie barikových sudov.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pohon
|Elektricky
|Počet trysiek (Kus(y))
|2
|Prietok (l/h)
|1400
|Otáčky (rpm)
|62
|Dĺžka pri zabudovaní (mm)
|315 - 900
|Napätie (V)
|115 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Otváranie nádrže (mm)
|min. 40
|Teplota (°C)
|max. 80
|Hmotnosť (kg)
|4,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1170
Kompatibilné stroje
- Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/14-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4CX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 12KW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 24 KW
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/20-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4M ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S/ S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 E Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Anniversary Edition
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus + FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/11-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/18-4 M ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 MX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S/ S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 SXA Plus
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/14-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/14-4 CX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CX
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/23-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/23-4 SX Plus *EU-I
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 SX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 SX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 M Plus *EU-I
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 MX Plus *EU-I
Čistič sudov BC 14/12 C náhradný diel
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