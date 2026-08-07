Čistič sudov BC 14/12 C

Čistič sudov BC 14/12 je vstrekovacie zariadenie určené na čistenie vnútra nádob a sudov - predovšetkým dubových sudov s objemom medzi 225 a 600 litrami.

S naším čističom sudov BC 14/12 je čistenie sudov jednoduchšie a ekonomickejšie ako kedykoľvek predtým. Nie je potrebné časovo náročné premiestnenie, namiesto toho sa čistič sudov vloží priamo do suda alebo nádoby a čistenie sa môže začať okamžite. Po vyčistení stačí jednoduchý pohyb ruky, aby sa jednotka okamžite prepla z vysokotlakového čistenia do režimu odsávania a aby bol bubon alebo nádoba pripravená na opätovné použitie. Tento proces je taký presvedčivý, že Štátny pedagogický a výskumný ústav vinohradníctva a ovocinárstva vo Weinsbergu dokonca používa náš čistič sudov na výučbové účely a na čistenie barikových sudov.

Špecifikácie

Technické údaje

Pohon Elektricky
Počet trysiek (Kus(y)) 2
Prietok (l/h) 1400
Otáčky (rpm) 62
Dĺžka pri zabudovaní (mm) 315 - 900
Napätie (V) 115 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Otváranie nádrže (mm) min. 40
Teplota (°C) max. 80
Hmotnosť (kg) 4,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 1170
Kompatibilné stroje
Čistič sudov BC 14/12 C náhradný diel

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