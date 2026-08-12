Detailingová kefa
Malá a výkonná detailingová kefa na mobilné čistenie zaručuje cielené odstránenie nečistôt na ťažko dostupných miestach. Môže byť namontovaná priamo na spúšťovú pištoľ tlakového čističa.
Kefa na jemný detailing kombinuje efekt plochého prúdu vody a mechanickú čistiacu silu štetín pre dôkladné čistenie ťažko dostupných a šikmých miest, napríklad na bicykloch. Nečistoty sa uvoľnia a priamo zmyjú. Keďže voda sa používa iba vtedy, keď je aktivovaná spúšť na zariadení, spotrebu vody je možné regulovať veľmi efektívne a individuálne. Týmto spôsobom sa zároveň šetrí výdrž batérie. Kefa sa montuje priamo na spúšťovú pištoľ. Hlavu kefy je možné v prípade potreby vymeniť. Je kompatibilná so všetkými mobilnými čistiacimi zariadeniami na vonkajšie použitie OC 3.
Vlastnosti a výhody
Jemná, ale účinná kefa na jemný detailing.Dôkladné odstránenie usadenín nečistôt aj na ťažko dostupných miestach.
Odnímateľná hlava kefyJednoduchá dodatočná montáž na hygienické čistenie kedykoľvek.
Namontovateľné na spúšťovú pištoľOvládanie jednou rukou pre väčšiu flexibilitu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|200 x 35 x 48
Oblasti využitia
- Bicykle
- Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)
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