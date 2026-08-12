Doska pohonu padov STRONG, 375 mm

Určené pre melamínové pady, použiteľné aj pre normálne pady. Unášač padov s ďalšími háčikmi na uchytenie padov. Extra silné držanie padu na unášači čistiacej hlavy D 75. Potrebné sú 2 ks.

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer (mm) 375
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,6