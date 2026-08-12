Doska pohonu padov STRONG, 375 mm
Určené pre melamínové pady, použiteľné aj pre normálne pady. Unášač padov s ďalšími háčikmi na uchytenie padov. Extra silné držanie padu na unášači čistiacej hlavy D 75. Potrebné sú 2 ks.
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer (mm)
|375
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2,6
Kompatibilné stroje
- Podlahový automat B 110 R Bc DOSE+D75
- Podlahový automat B 110 R Bc DOSE+SSD+FleetEU+D75
- Podlahový automat B 110 R Bc SSD+D75
- Podlahový automat B 110 R Bp Classic +D75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+Dose+D76
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+Dose+SSD+D76
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 170Ah+D75+DOSE+Fleet
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+D75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+D75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack Classic +D75
- Podlahový automat B 110 R Bp+D75
- Podlahový automat B 80 W Bp Pack 105Ah+D80
- Podlahový automat B 80 W Bp Pack 170Ah+D80+Dose+R+AF