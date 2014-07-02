Držiak hadice a pracovného nadstavca antikorový

Držiak hadice a pracovného nadstavca pre praktické a bezpečné odkladanie VT hadice alebo pracovného nadstavca na stenu. Držiak pre montáž na stenu je z antikoru.

Držiak hadice a pracovného nadstavca pre praktické a bezpečné odkladanie VT hadice alebo pracovného nadstavca na stenu. Držiak pre montáž na stenu je z antikoru.

Špecifikácie

Technické údaje

Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,7