Držiak hadice a pracovného nadstavca antikorový
Držiak hadice a pracovného nadstavca pre praktické a bezpečné odkladanie VT hadice alebo pracovného nadstavca na stenu. Držiak pre montáž na stenu je z antikoru.
Držiak hadice a pracovného nadstavca pre praktické a bezpečné odkladanie VT hadice alebo pracovného nadstavca na stenu. Držiak pre montáž na stenu je z antikoru.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,7
Kompatibilné stroje
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/12-4 St H