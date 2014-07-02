Dvojitý pracovný nadstavec, 960 mm

Plynulá regulácie pracovného tlaku priamo na rukoväti pri plnom prietoku. Vhodný hlavne pre poľnohospodárstvo (napr. čistenie maštalí).

Plynulá regulácie pracovného tlaku priamo na rukoväti pri plnom prietoku. Vhodný hlavne pre poľnohospodárstvo (napr. čistenie maštalí).

Špecifikácie

Technické údaje

Max. pracovný tlak (bar) 310
Dĺžka (mm) 960
Teplota (°C) max. 150
Pripájací závit M22 x 1,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,6
Dvojitý pracovný nadstavec, 960 mm náhradný diel

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