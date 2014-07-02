Dvojitý pracovný nadstavec, 960 mm
Plynulá regulácie pracovného tlaku priamo na rukoväti pri plnom prietoku. Vhodný hlavne pre poľnohospodárstvo (napr. čistenie maštalí).
Plynulá regulácie pracovného tlaku priamo na rukoväti pri plnom prietoku. Vhodný hlavne pre poľnohospodárstvo (napr. čistenie maštalí).
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. pracovný tlak (bar)
|310
|Dĺžka (mm)
|960
|Teplota (°C)
|max. 150
|Pripájací závit
|M22 x 1,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,6
Kompatibilné stroje
Dvojitý pracovný nadstavec, 960 mm náhradný diel
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