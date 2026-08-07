Dvojlitrová nádoba na čistiaci prostriedok pre penovú násadu DUO Advanced

Dodatočná dvojlitrová nádoba umožňuje rýchlu výmenu čistiaceho prostriedku pomocou penovej násady Kärcher Basic, Advanced a DUO Advanced.

Špecifikácie

Technické údaje

Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2