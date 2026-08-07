Dvojlitrová nádoba na čistiaci prostriedok pre penovú násadu DUO Advanced
Dodatočná dvojlitrová nádoba umožňuje rýchlu výmenu čistiaceho prostriedku pomocou penovej násady Kärcher Basic, Advanced a DUO Advanced.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
Kompatibilné stroje
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
- Penovacia tryska TR 400-600 l/h, 400 l/h - 600 l/h
- Penovacia tryska s fľašou DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
- Penovacia tryska s fľašou DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
- Penovacia tryska s fľašou DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
- Penovacia tryska s integrovanou nádržou Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
- Penovacia tryska s integrovanou nádržou Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
- Penovacia tryska s integrovanou nádržou Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
- Penovacia tryska s integrovanou nádržou Basic 1, 350 l/h - 600 l/h
- Penovacia tryska s integrovanou nádržou Basic 2, 700 l/h - 800 l/h
- Penovacia tryska s integrovanou nádržou Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/19-4 St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/12-4 St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St H steel
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4St H