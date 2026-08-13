eco!Booster TR 040 700 l
eco!Booster s o 50 % vyšším plošným výkonom ako bežný pracovný nadstavec; ideálny pre citlivé a jemné povrchy. Pre studenovodné a horúcovodné vysokotlakové čističe (veľkosť trysky 040,700 l)
eco!Booster vás zaujme vyššou účinnosťou a zároveň poteší znížením spotreby energie a vody. Jeho plošný výkon je o 50 percent vyšší ako bežný pracovný nadstavec Kärcher a je ideálny na čistenie citlivých povrchov, ako sú omietnuté fasády alebo drevené steny. eco!Booster je vhodný pre studenovodné a horúcovodné vysokotlakové čističe (do 85 °C) od Kärcher, je kompatibilný s pripojením na EASY!Lock, veľkosť trysky je 040, vhodný pre prietok 700 l. Revolučný koncept trysky nasáva vzduch pre lepší prúd vody, čo vedie k pôsobivým výsledkom čistenia za kratší čas. Toto je obzvlášť dôležité pre cieľové skupiny, ako je stavebný priemysel alebo v sektore čistenia vozidiel.
Vlastnosti a výhody
O 50% vyšší čistiaci výkon v porovnaní s plochým prúdom
- Dôkladné, rýchle a udržateľnejšie čistenie.
O 50 % vyššia účinnosť spotreby vody¹⁾
- Šetrí vodu.
O 50 % vyššia energetická účinnosť¹⁾
- Šetrí energiu.
Mimoriadne všestranná aplikácia
- Zvlášť vhodné na jemné povrchy, ako je farba alebo drevo.
Špecifikácie
Technické údaje
|Tlak (bar)
|max. 300
|Teplota (°C)
|max. 85
|Veľkosť trysky ( )
|40
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
¹⁾ Na základe schopnosti vyčistiť o 50 % väčšiu plochu ako štandardný plochý prúd Kärcher pri rovnakej spotrebe energie a vody.
Video
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Čistenie fasád
- Komunálne aplikácie, napríklad čistenie fasád alebo plotov.
- Čistenie áut
- Čistenie stajní pre zvieratá v poľnohospodárstve.
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