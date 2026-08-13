eco!Booster TR 040 700 l

eco!Booster s o 50 % vyšším plošným výkonom ako bežný pracovný nadstavec; ideálny pre citlivé a jemné povrchy. Pre studenovodné a horúcovodné vysokotlakové čističe (veľkosť trysky 040,700 l)

eco!Booster vás zaujme vyššou účinnosťou a zároveň poteší znížením spotreby energie a vody. Jeho plošný výkon je o 50 percent vyšší ako bežný pracovný nadstavec Kärcher a je ideálny na čistenie citlivých povrchov, ako sú omietnuté fasády alebo drevené steny. eco!Booster je vhodný pre studenovodné a horúcovodné vysokotlakové čističe (do 85 °C) od Kärcher, je kompatibilný s pripojením na EASY!Lock, veľkosť trysky je 040, vhodný pre prietok 700 l. Revolučný koncept trysky nasáva vzduch pre lepší prúd vody, čo vedie k pôsobivým výsledkom čistenia za kratší čas. Toto je obzvlášť dôležité pre cieľové skupiny, ako je stavebný priemysel alebo v sektore čistenia vozidiel.

Vlastnosti a výhody
O 50% vyšší čistiaci výkon v porovnaní s plochým prúdom
  • Dôkladné, rýchle a udržateľnejšie čistenie.
O 50 % vyššia účinnosť spotreby vody¹⁾
  • Šetrí vodu.
O 50 % vyššia energetická účinnosť¹⁾
  • Šetrí energiu.
Mimoriadne všestranná aplikácia
  • Zvlášť vhodné na jemné povrchy, ako je farba alebo drevo.
Špecifikácie

Technické údaje

Tlak (bar) max. 300
Teplota (°C) max. 85
Veľkosť trysky ( ) 40
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5

¹⁾ Na základe schopnosti vyčistiť o 50 % väčšiu plochu ako štandardný plochý prúd Kärcher pri rovnakej spotrebe energie a vody.

eco!Booster TR 040 700 l

Video

Oblasti využitia
  • Čistenie fasád
  • Komunálne aplikácie, napríklad čistenie fasád alebo plotov.
  • Čistenie áut
  • Čistenie stajní pre zvieratá v poľnohospodárstve.
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