eco!Booster TR 045 800 l
eco!Booster s o 50 % vyšším plošným výkonom ako bežný pracovný nadstavec; ideálny pre citlivé a jemné povrchy. Pre studenovodné a horúcovodné vysokotlakové čističe (veľkosť trysky 045,800 l)
V porovnaní s bežným pracovným nadstavcom poskytuje eco!Booster až o 50 percent vyšší plošný výkon. Je ideálny na čistenie jemných a citlivých povrchov, ako sú omietnuté fasády alebo drevené steny. A čo viac, väčšia šírka pracovného lúča so sebou prináša zvýšenú účinnosť, čo vedie k nižšej spotrebe energie a vody. eco!Booster je vhodný pre studenovodné a horúcovodné vysokotlakové čističe (do 85 °C) od Kärcher, je kompatibilný so systémom EASY!Lock, veľkosť trysky je 045, vhodný pre prietok 800 l. Revolučný koncept trysky nasáva vzduch pre lepší prúd vody. Týmto spôsobom sa dosahujú špičkové výsledky čistenia v kratšom čase, čo predstavuje významný rozdiel pre cieľové skupiny, ako je stavebný priemysel alebo čistenie vozidiel.
Vlastnosti a výhody
O 50% vyšší čistiaci výkon v porovnaní s plochým prúdom
- Dôkladné, rýchle a udržateľnejšie čistenie.
O 50 % vyššia účinnosť spotreby vody¹⁾
- Šetrí vodu.
O 50 % vyššia energetická účinnosť¹⁾
- Šetrí energiu.
Mimoriadne všestranná aplikácia
- Zvlášť vhodné na jemné povrchy, ako je farba alebo drevo.
Špecifikácie
Technické údaje
|Tlak (bar)
|max. 300
|Teplota (°C)
|max. 85
|Veľkosť trysky ( )
|45
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
¹⁾ Na základe schopnosti vyčistiť o 50 % väčšiu plochu ako štandardný plochý prúd Kärcher pri rovnakej spotrebe energie a vody.
Video
Kompatibilné stroje
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 De *EU
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 G *EU
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 12KW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 24 KW
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/14-4 MXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Cage *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M St *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St H steel
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4St H
Oblasti využitia
- Čistenie fasád
- Komunálne aplikácie, napríklad čistenie fasád alebo plotov.
- Čistenie áut
- Čistenie stajní pre zvieratá v poľnohospodárstve.
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