eco!Booster TR 045 800 l

eco!Booster s o 50 % vyšším plošným výkonom ako bežný pracovný nadstavec; ideálny pre citlivé a jemné povrchy. Pre studenovodné a horúcovodné vysokotlakové čističe (veľkosť trysky 045,800 l)

V porovnaní s bežným pracovným nadstavcom poskytuje eco!Booster až o 50 percent vyšší plošný výkon. Je ideálny na čistenie jemných a citlivých povrchov, ako sú omietnuté fasády alebo drevené steny. A čo viac, väčšia šírka pracovného lúča so sebou prináša zvýšenú účinnosť, čo vedie k nižšej spotrebe energie a vody. eco!Booster je vhodný pre studenovodné a horúcovodné vysokotlakové čističe (do 85 °C) od Kärcher, je kompatibilný so systémom EASY!Lock, veľkosť trysky je 045, vhodný pre prietok 800 l. Revolučný koncept trysky nasáva vzduch pre lepší prúd vody. Týmto spôsobom sa dosahujú špičkové výsledky čistenia v kratšom čase, čo predstavuje významný rozdiel pre cieľové skupiny, ako je stavebný priemysel alebo čistenie vozidiel.

Vlastnosti a výhody
O 50% vyšší čistiaci výkon v porovnaní s plochým prúdom
  • Dôkladné, rýchle a udržateľnejšie čistenie.
O 50 % vyššia účinnosť spotreby vody¹⁾
  • Šetrí vodu.
O 50 % vyššia energetická účinnosť¹⁾
  • Šetrí energiu.
Mimoriadne všestranná aplikácia
  • Zvlášť vhodné na jemné povrchy, ako je farba alebo drevo.
Špecifikácie

Technické údaje

Tlak (bar) max. 300
Teplota (°C) max. 85
Veľkosť trysky ( ) 45
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5

¹⁾ Na základe schopnosti vyčistiť o 50 % väčšiu plochu ako štandardný plochý prúd Kärcher pri rovnakej spotrebe energie a vody.

eco!Booster TR 045 800 l

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Čistenie fasád
  • Komunálne aplikácie, napríklad čistenie fasád alebo plotov.
  • Čistenie áut
  • Čistenie stajní pre zvieratá v poľnohospodárstve.
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