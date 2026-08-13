eco!Booster TR 050 900 - 1000 l
eco!Booster s o 50 % vyšším plošným výkonom ako bežný pracovný nadstavec; ideálny pre citlivé povrchy. Pre studenovodné a horúcovodné vysokotlakové čističe (veľkosť trysky 050,900 - 1000 l).
V porovnaní s bežným pracovným nadstavcom poskytuje eco!Booster až o 50 percent vyšší plošný výkon. Je ideálny na čistenie jemných a citlivých povrchov, ako sú omietnuté fasády alebo drevené steny. A čo viac, väčšia šírka pracovného lúča so sebou prináša zvýšenú účinnosť, čo vedie k nižšej spotrebe energie a vody. eco!Booster je vhodný pre studenovodné a horúcovodné vysokotlakové čističe (do 85 °C) od Kärcher, je kompatibilný so systémom EASY!Lock, veľkosť trysky je 050, vhodný pre prietok 900 - 1000 l. Revolučný koncept trysky nasáva vzduch pre lepší prúd vody. Týmto spôsobom sa dosahujú špičkové výsledky čistenia v kratšom čase, čo predstavuje významný rozdiel pre cieľové skupiny, ako je stavebný priemysel alebo čistenie vozidiel.
Vlastnosti a výhody
O 50% vyšší čistiaci výkon v porovnaní s plochým prúdom
- Dôkladné, rýchle a udržateľnejšie čistenie.
O 50 % vyššia účinnosť spotreby vody¹⁾
- Šetrí vodu.
O 50 % vyššia energetická účinnosť¹⁾
- Šetrí energiu.
Mimoriadne všestranná aplikácia
- Zvlášť vhodné na jemné povrchy, ako je farba alebo drevo.
Špecifikácie
Technické údaje
|Tlak (bar)
|max. 300
|Teplota (°C)
|max. 85
|Veľkosť trysky ( )
|50
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
¹⁾ Na základe schopnosti vyčistiť o 50 % väčšiu plochu ako štandardný plochý prúd Kärcher pri rovnakej spotrebe energie a vody.
Video
Kompatibilné stroje
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 De Tr1 - predkonfigurovaný
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/23 Ge Tr1 - predkonfigurovaný
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St Gas
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 Be
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De Weed
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/19-4 St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S/ S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/11-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St H steel
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/18-4 M ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 MX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S/ S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/23 De
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/23 G
Oblasti využitia
- Čistenie fasád
- Komunálne aplikácie, napríklad čistenie fasád alebo plotov.
- Čistenie áut
- Čistenie stajní pre zvieratá v poľnohospodárstve.
eco!Booster TR 050 900 - 1000 l náhradný diel
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