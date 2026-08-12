eco!Booster TR 060

eco!Booster s o 50 % vyšším plošným výkonom ako s pracovným nadstavcom; ideálny pre citlivé povrchy. Pre vysokotlakové čističe so studenou a horúcou vodou (veľkosť trysky 060).

Plošný výkon eco!Booster-u je o 50 percent vyšší ako u pracovného nadstavca. Zväčšená šírka prúdu znižuje spotrebu energie a vody a zvyšuje účinnosť. Ideálny na čistenie chúlostivých povrchov, ako sú omietnuté fasády alebo drevené steny. Je vhodný pre vysokotlakové čističe Kärcher so studenou a teplou vodou (do 85 °C), je kompatibilný s rozhraním EASY!Lock a má trysku veľkosti 060. Vďaka revolučnej koncepcii trysky sa nasáva vzduch na usmernenie prúdu vody. To znamená, že vynikajúce výsledky čistenia možno dosiahnuť za kratší čas, čo je obzvlášť dôležité v odvetviach, ako je stavebníctvo alebo čistenie vozidiel.

Vlastnosti a výhody
O 50% vyšší čistiaci výkon v porovnaní s plochým prúdom
  • Dôkladné, rýchle a udržateľnejšie čistenie.
O 50 % vyššia účinnosť spotreby vody¹⁾
  • Šetrí vodu.
O 50 % vyššia energetická účinnosť¹⁾
  • Šetrí energiu.
Mimoriadne všestranná aplikácia
Špecifikácie

Technické údaje

Tlak (bar) max. 300
Teplota (°C) max. 85
Veľkosť trysky ( ) 60
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5
eco!Booster TR 060
Oblasti využitia
  • Čistenie fasád
  • Komunálne aplikácie, napríklad čistenie fasád alebo plotov.
  • Čistenie áut
  • Čistenie stajní pre zvieratá v poľnohospodárstve.
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