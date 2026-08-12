eco!Booster TR 060
eco!Booster s o 50 % vyšším plošným výkonom ako s pracovným nadstavcom; ideálny pre citlivé povrchy. Pre vysokotlakové čističe so studenou a horúcou vodou (veľkosť trysky 060).
Plošný výkon eco!Booster-u je o 50 percent vyšší ako u pracovného nadstavca. Zväčšená šírka prúdu znižuje spotrebu energie a vody a zvyšuje účinnosť. Ideálny na čistenie chúlostivých povrchov, ako sú omietnuté fasády alebo drevené steny. Je vhodný pre vysokotlakové čističe Kärcher so studenou a teplou vodou (do 85 °C), je kompatibilný s rozhraním EASY!Lock a má trysku veľkosti 060. Vďaka revolučnej koncepcii trysky sa nasáva vzduch na usmernenie prúdu vody. To znamená, že vynikajúce výsledky čistenia možno dosiahnuť za kratší čas, čo je obzvlášť dôležité v odvetviach, ako je stavebníctvo alebo čistenie vozidiel.
Vlastnosti a výhody
O 50% vyšší čistiaci výkon v porovnaní s plochým prúdom
- Dôkladné, rýchle a udržateľnejšie čistenie.
O 50 % vyššia účinnosť spotreby vody¹⁾
- Šetrí vodu.
O 50 % vyššia energetická účinnosť¹⁾
- Šetrí energiu.
Mimoriadne všestranná aplikácia
Špecifikácie
Technické údaje
|Tlak (bar)
|max. 300
|Teplota (°C)
|max. 85
|Veľkosť trysky ( )
|60
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Čistenie fasád
- Komunálne aplikácie, napríklad čistenie fasád alebo plotov.
- Čistenie áut
- Čistenie stajní pre zvieratá v poľnohospodárstve.
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