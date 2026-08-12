EDI 4 Auto adaptér
Vždy pripravení ísť, aj keď ste na cestách - pomocou auto adaptéru sa elektrická škrabka na ľad a mobilný vonkajší čistič môžu počas cesty autom nabíjať pomocou autobatérie.
Auto adaptér od spoločnosti Kärcher nabíja elektrickú škrabku na ľad a mobilný vonkajší čistič pomocou 12-voltového zapaľovača v aute. Obe zariadenia sa tak dajú celkom jednoducho nabíjať pomocou autobatérie aj na cestách a sú vždy pripravené. Nabíjačka autobatérií preto zaručuje väčšie pohodlie a flexibilitu.
Vlastnosti a výhody
S pripojením na štandardný zapaľovač cigariet do auta
- Pre pohodlné pripojenie v automobile
Zaručene budete pripravení, aj keď cestujete
- Vždy dostatok energie vďaka možnosti nabíjania prostredníctvom autobatérie.
- Väčšia flexibilita bez ohľadu na elektrickú zásuvku.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|100 x 24 x 24