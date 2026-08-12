EDI 4 Náhradná podložka
Otočný zhŕňací kotúč pre elektrickú škrabku na ľad EDI 4 s robustnými plastovými čepeľami odstraňuje aj odolný ľad na čelnom skle akéhokoľvek automobilu.
Otočný zhŕňací kotúč pre elektrickú škrabku na ľad EDI 4 odstraňuje ľad z čelných skiel automobilov rýchlo a pohodlne. Výmena disku je jednoduchá – bez potreby nástrojov je hotová za pár sekúnd. Nedávno vyvinutý zhŕňací kotúč má päť lamiel, ktoré pri odmrazovaní pracujú až o 4 dB(A) tichšie ako predchádzajúca verzia.
Vlastnosti a výhody
Otočný zhŕňací kotúč s robustnými plastovými čepeľami
- Otočný zhŕňací kotúč vyrobený z plastu odolného voči nárazom rýchlo a bez námahy odstraňuje aj odolný ľad z čelných skiel automobilov.
Výmena disku bez použitia náradia
- Odnímateľný kotúč je možné vymeniť rýchlo a ľahko bez použitia náradia
Zníženie hlasitosti hluku
- Nedávno vyvinutý zhŕňací kotúč znižuje hlasitosť až o 4 dB(A) v porovnaní s predchádzajúcou verziou so šiestimi lopatkami.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|109 x 109 x 16
Oblasti využitia
- Autosklá