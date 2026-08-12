Filter HEPA 13 zabalený
Alternatívna filtračná kazeta HEPA H 13 (papier/plast) na použitie namiesto sériovej filtračnej kazety vyfukovaného vzduchu. Zvyšuje filtračný výkon a zlepšuje kvalitu vyfukovaného vzduchu.
Náš filter HEPA 13 zadrží vďaka svojmu enormnému 99,95 percentnému stupňu odlučovania aj najmenšie čiastočky v rozsahu niekoľkých mikrometrov. Aerosóly, vírusy a choroboplodné zárodky sa takmer kompletne zachytia a nedostanú sa späť do vzduchu v miestnosti. Filter HEPA 13 je certifikovaný podľa normy DIN EN 1822:2019, čím spĺňa vysoké bezpečnostné štandardy v oblastiach náročných na hygienu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet (Kus(y))
|1
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|165 x 72 x 55