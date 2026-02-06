Filter HEPA

Vďaka hygienickému filtru HEPA (EN 1822:1998) je odpadový vzduch z vysávača čistejší ako okolitý vzduch.

Hygienický filter HEPA (EN 1822:1998) spoľahlivo a bezpečne filtruje zo vzduchu tie najjemnejšie nečistoty, ako je peľ alebo častice vyvolávajúce alergie. Je taký účinný, že odpadový vzduch z vysávača je čistejší ako vzduch v príslušnej miestnosti. Odporúčame vymeniť filter raz ročne. Hygienický filter HEPA 12 je kompatibilný so zariadeniami VC 6 Cordless (Premium) ourFamily

Vlastnosti a výhody
Filter s jemnou sieťkou
  • Spoľahlivo filtruje najjemnejšie nečistoty, ako je peľ a iné častice vyvolávajúce alergie.
Jednoduchá výmena
  • Rýchla a jednoduchá výmena vďaka magnetickému držiaku.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Biela
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 90 x 50 x 50
Oblasti využitia
  • Suché nečistoty