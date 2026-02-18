Filter odpadového vzduchu pre AD 4 Premium, 2 ks

Filter odpadového vzduchu pre vysávač popola a suchých hmôt AD 4 Premium – pre čistý vzduch s triedou prachovej emisie "B" (stupnica od A po G). 2 kusy.

Jednoducho vymeniteľný filter odpadového vzduchu z polyestru je ideálnym príslušenstvom pre vysávač popola a suchých hmôt AD 4 Premium od firmy Kärcher. Postará sa o čistý odpadový vzduch s triedou prachovej emisie "B" (stupnica od A po G). V štandardnej výbave sú 2 filtre odpadového vzduchu. Aby bola vždy zaručená optimálna filtrácia, odporúčame filter odpadového vzduchu 1 x ročne vymeniť.

Vlastnosti a výhody
Jednoduchá výmena
Z polyestru
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 2
Farba Biela
Rozmery (d x š x v) (mm) 169 x 82 x 2
  • Čistý vyfukovaný vzduch