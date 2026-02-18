Filter odpadového vzduchu pre AD 4 Premium, 2 ks
Filter odpadového vzduchu pre vysávač popola a suchých hmôt AD 4 Premium – pre čistý vzduch s triedou prachovej emisie "B" (stupnica od A po G). 2 kusy.
Jednoducho vymeniteľný filter odpadového vzduchu z polyestru je ideálnym príslušenstvom pre vysávač popola a suchých hmôt AD 4 Premium od firmy Kärcher. Postará sa o čistý odpadový vzduch s triedou prachovej emisie "B" (stupnica od A po G). V štandardnej výbave sú 2 filtre odpadového vzduchu. Aby bola vždy zaručená optimálna filtrácia, odporúčame filter odpadového vzduchu 1 x ročne vymeniť.
Vlastnosti a výhody
Jednoduchá výmena
Z polyestru
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|2
|Farba
|Biela
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|169 x 82 x 2
Oblasti využitia
- Čistý vyfukovaný vzduch