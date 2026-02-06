Filter pre VCS 3 Nano a KVA 2
Pre čistý vzduch a dlhotrvajúci, silný výkon vášho akumulátorového vysávača: filtruje najjemnejšie častice zo vzduchu a chráni motor.
Ako neoddeliteľná súčasť pokročilého viacstupňového filtračného systému, ktorý pozostáva z hrubého, jemného a HEPA filtra, tento jemný filter účinne odstraňuje najmenšie prachové častice ešte predtým, ako sa dostanú do HEPA filtra. To zaisťuje maximálnu čistotu a zdravšiu vnútornú klímu. Pre trvalo optimálny výkon odporúčame filter pravidelne čistiť vytrepaním hrubého prachu a v prípade potreby mäkkou kefou. Jemný filter vymeňte každých šesť mesiacov, aby ste udržali vysoký sací výkon. Vhodné pre vysávače KVA 2 a VCS 3 Nano.
Vlastnosti a výhody
Vysokokvalitný filtračný materiál
- Zaisťuje maximálne zachytávanie častíc a následne dôkladnejšie čistenie a čistejší vzduch vo vašej domácnosti.
Optimalizované prispôsobenie
- Umožňuje rýchlu a nekomplikovanú výmenu filtra bez straty času.
Jednoduché čistenie vytrasením alebo vykefovaním
- Šetrí čas a námahu pri údržbe batériového vysávača.
Chráni motor pred prachom a opotrebovaním
- Predlžuje životnosť akumulátorového vysávača a zaisťuje konštantne vysoký sací výkon.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|50 x 50 x 119