Filter pre VCS 3 Nano a KVA 2

Pre čistý vzduch a dlhotrvajúci, silný výkon vášho akumulátorového vysávača: filtruje najjemnejšie častice zo vzduchu a chráni motor.

Ako neoddeliteľná súčasť pokročilého viacstupňového filtračného systému, ktorý pozostáva z hrubého, jemného a HEPA filtra, tento jemný filter účinne odstraňuje najmenšie prachové častice ešte predtým, ako sa dostanú do HEPA filtra. To zaisťuje maximálnu čistotu a zdravšiu vnútornú klímu. Pre trvalo optimálny výkon odporúčame filter pravidelne čistiť vytrepaním hrubého prachu a v prípade potreby mäkkou kefou. Jemný filter vymeňte každých šesť mesiacov, aby ste udržali vysoký sací výkon. Vhodné pre vysávače KVA 2 a VCS 3 Nano.

Vlastnosti a výhody
Vysokokvalitný filtračný materiál
  • Zaisťuje maximálne zachytávanie častíc a následne dôkladnejšie čistenie a čistejší vzduch vo vašej domácnosti.
Optimalizované prispôsobenie
  • Umožňuje rýchlu a nekomplikovanú výmenu filtra bez straty času.
Jednoduché čistenie vytrasením alebo vykefovaním
  • Šetrí čas a námahu pri údržbe batériového vysávača.
Chráni motor pred prachom a opotrebovaním
  • Predlžuje životnosť akumulátorového vysávača a zaisťuje konštantne vysoký sací výkon.
Špecifikácie

Technické údaje

Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 50 x 50 x 119
Kompatibilné stroje