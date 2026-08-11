Filter set AF 30
Vysoký prietok vzduchu sa stretáva s účinnosťou: Náhradná filtračná súprava pre čističku vzduchu AF 30 obsahuje filtračný materiál H13 a má antibakteriálne potiahnutý aktívny uhlíkový prvok.
Filtračná súprava H13 s vysokým podielom antibakteriálne potiahnutého aktívneho uhlia spoľahlivo odstraňuje veľké množstvo škodlivých látok vo vzduchu so stupňom separácie 99,95% na priemer častíc 0,3 μm. Filter zachytáva prach, jemný prach, častice, aerosóly, patogény a dokonca aj vírusy. Okrem toho antibakteriálny povlak filtračného materiálu eliminuje choroboplodné zárodky a baktérie a je doplnený vrstvou aktívneho uhlia, ktorá filtruje pachy, chemické výpary, VOC (prchavé organické zlúčeniny) a ďalšie škodlivé látky zo vzduchu.
Vlastnosti a výhody
H13 filtrácia
- Filter H13 na spoľahlivé odstránenie patogénov a aerosólov.
- Účinnosť filtra 99,95 %.
Aktívny uhlíkový prvok
- Na viazanie pachov a chemických výparov.
Špecifikácie
Technické údaje
|Jednotka balenia (Kus(y))
|2
|Hmotnosť (kg)
|0,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|357 x 178 x 80
Video
Oblasti využitia
- Interiéry