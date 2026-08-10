Filtračné vrecká na renovácie pre WD 4-6

Špeciálne filtračné vrecká pre dlhotrvajúci sací výkon pri vysávaní jemného prachu počas renovácií a pri práci s elektrickým náradím. Vhodné pre mokrosuché vysávače Kärcher.

Špeciálne filtračné vrecká Renovation KFI 489 z netkanej textílie sú ideálne na vysávanie suchých a mokrých nečistôt a sú tiež perfektné na vysávanie jemného prachu, ktorý vzniká pri renovačných prácach a pri práci s elektrickým náradím. Päťvrstvový extrémne odolný netkaný materiál s predfiltrom zaisťuje, že sa povrch filtra neupcháva, a tým zaisťuje dlhotrvajúci sací výkon a optimálnu filtráciu prachu počas používania. Špeciálne vyvinuté pre mokro-suché vysávače Kärcher Home & Garden WD 4–7, KWD 4–6. Obsah balenia: štyri vrecká.

Vlastnosti a výhody
Päťvrstvový flísový materiál vrátane predfiltra
  • Pre dlhotrvajúci sací výkon a optimálnu filtráciu prachu počas používania.
  • Pre nepretržitú prácu.
  • Extrémne odolné voči roztrhnutiu, vhodné najmä pre náročné aplikácie.
Vhodné pre mokro-suché vysávače Kärcher WD 4–7, KWD 4–6
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 4
Farba Sivá
Hmotnosť (kg) 0,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 265 x 185 x 68
Oblasti využitia
  • Jemný prach
  • Suché nečistoty
  • Mokré nečistoty
  • Dielňa
  • Renovácia