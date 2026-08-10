Filtračné vrecká na renovácie pre WD 4-6
Špeciálne filtračné vrecká pre dlhotrvajúci sací výkon pri vysávaní jemného prachu počas renovácií a pri práci s elektrickým náradím. Vhodné pre mokrosuché vysávače Kärcher.
Špeciálne filtračné vrecká Renovation KFI 489 z netkanej textílie sú ideálne na vysávanie suchých a mokrých nečistôt a sú tiež perfektné na vysávanie jemného prachu, ktorý vzniká pri renovačných prácach a pri práci s elektrickým náradím. Päťvrstvový extrémne odolný netkaný materiál s predfiltrom zaisťuje, že sa povrch filtra neupcháva, a tým zaisťuje dlhotrvajúci sací výkon a optimálnu filtráciu prachu počas používania. Špeciálne vyvinuté pre mokro-suché vysávače Kärcher Home & Garden WD 4–7, KWD 4–6. Obsah balenia: štyri vrecká.
Vlastnosti a výhody
Päťvrstvový flísový materiál vrátane predfiltra
- Pre dlhotrvajúci sací výkon a optimálnu filtráciu prachu počas používania.
- Pre nepretržitú prácu.
- Extrémne odolné voči roztrhnutiu, vhodné najmä pre náročné aplikácie.
Vhodné pre mokro-suché vysávače Kärcher WD 4–7, KWD 4–6
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|4
|Farba
|Sivá
|Hmotnosť (kg)
|0,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|265 x 185 x 68
Kompatibilné stroje
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 S V-20/22 Dual
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 S V-20/22 Dual Battery Set
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 V-20/22 Dual
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 V-20/22 Dual Battery Set
- Mokro-suchý vysávač WD 4 P S V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 4 P V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 4 S Go!Further
- Mokro-suchý vysávač WD 4 S V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 4 V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control P 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control P S 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control S 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 P S V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 P S V-25/6/22 Workshop
- Mokro-suchý vysávač WD 5 P V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 S V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 S V-30/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 6 Control P S 30/6/35/T
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T + DDC
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/8/35/T
- Mokro-suchý vysávač WD 7 Control P S 30/6/35/T
Oblasti využitia
- Jemný prach
- Suché nečistoty
- Mokré nečistoty
- Dielňa
- Renovácia