Filtračné vrecká pre čistiacu stanicu RCV 5 a RVF 7 Comfort
Vysokokvalitné netkané filtračné vrecká pre multifunkčnú stanicu RVF 7 Comfort a odsávaciu stanicu RCV 5 zabezpečujú jednoduchú a hygienickú likvidáciu nečistôt a prachu.
Filtračné vrecká vyrobené z odolného fleecového materiálu sú prispôsobené pre multifunkčnú stanicu RVF 7 a odsávaciu stanicu RCV 5 a presvedčia extrémne robustným materiálom a vysokou mierou zachytávania prachu. To zaisťuje konzistentne vysoký sací výkon stanice, čo znamená, že robotický vysávač sa dá používať ešte autonómnejšie. Balenie obsahuje tri vrecká.
Vlastnosti a výhody
Flísový materiál pre vynikajúce zadržiavanie prachu a konštantný sací výkon
Flísový materiál odolný proti roztrhnutiu, ktorý je vhodný najmä na dlhšie aplikácie
Uzamykateľný prachový otvor pre hygienickú likvidáciu filtračného vrecka
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|3
|Farba
|Biela
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|185 x 155 x 145
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Koberce s nízkym vlasom