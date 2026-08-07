Filtračné vrecká pre čistiacu stanicu RCV 5 a RVF 7 Comfort

Vysokokvalitné netkané filtračné vrecká pre multifunkčnú stanicu RVF 7 Comfort a odsávaciu stanicu RCV 5 zabezpečujú jednoduchú a hygienickú likvidáciu nečistôt a prachu.

Filtračné vrecká vyrobené z odolného fleecového materiálu sú prispôsobené pre multifunkčnú stanicu RVF 7 a odsávaciu stanicu RCV 5 a presvedčia extrémne robustným materiálom a vysokou mierou zachytávania prachu. To zaisťuje konzistentne vysoký sací výkon stanice, čo znamená, že robotický vysávač sa dá používať ešte autonómnejšie. Balenie obsahuje tri vrecká.

Vlastnosti a výhody
Flísový materiál pre vynikajúce zadržiavanie prachu a konštantný sací výkon
Flísový materiál odolný proti roztrhnutiu, ktorý je vhodný najmä na dlhšie aplikácie
Uzamykateľný prachový otvor pre hygienickú likvidáciu filtračného vrecka
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 3
Farba Biela
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 185 x 155 x 145
Oblasti využitia
  • Tvrdé podlahy
  • Koberce s nízkym vlasom