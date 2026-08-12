Filtračné vrecká pre čistiacu stanicu RVC 3 Comfort a RVM 4 Comfort

Vysokokvalitné fleecové filtračné vrecká zaisťujú jednoduchú a hygienickú likvidáciu nečistôt a prachu zo stanice. Vhodné pre odsávaciu stanicu RVC 3 Comfort a RVM 4 Comfort.

Filtračné vrecká vyrobené z odolného fleecového materiálu sú špeciálne prispôsobené pre odsávacie stanice RVC 3 Comfort a RVM 4 Comfort a presvedčia ich extrémne robustným materiálom a vysokou mierou zachytávania prachu. To zaisťuje konzistentne vysoký sací výkon stanice, čo umožňuje ešte autonómnejšie používanie robotického vysávača. Balenie obsahuje tri vrecká.

Vlastnosti a výhody
Odolný fleecový materiál
  • Odolný fleecový materiál proti roztrhnutiu, ktorý zaisťuje vynikajúcu absorpciu prachu a konzistentný výkon, najmä pri dlhodobom používaní.
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 3
Farba Biela
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 130 x 150 x 25
Oblasti využitia
  • Tvrdé podlahy
  • Na kobercoch s nízkym vlasom