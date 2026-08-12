Filtračné vrecká pre čistiacu stanicu RVC 3 Comfort a RVM 4 Comfort
Vysokokvalitné fleecové filtračné vrecká zaisťujú jednoduchú a hygienickú likvidáciu nečistôt a prachu zo stanice. Vhodné pre odsávaciu stanicu RVC 3 Comfort a RVM 4 Comfort.
Filtračné vrecká vyrobené z odolného fleecového materiálu sú špeciálne prispôsobené pre odsávacie stanice RVC 3 Comfort a RVM 4 Comfort a presvedčia ich extrémne robustným materiálom a vysokou mierou zachytávania prachu. To zaisťuje konzistentne vysoký sací výkon stanice, čo umožňuje ešte autonómnejšie používanie robotického vysávača. Balenie obsahuje tri vrecká.
Vlastnosti a výhody
Odolný fleecový materiál
- Odolný fleecový materiál proti roztrhnutiu, ktorý zaisťuje vynikajúcu absorpciu prachu a konzistentný výkon, najmä pri dlhodobom používaní.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|3
|Farba
|Biela
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|130 x 150 x 25
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Na kobercoch s nízkym vlasom