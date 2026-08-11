Flexibilná ručná hubica s utierkou
Súprava s flexibilnou ručnou hubicou a zodpovedajúcou ultrajemnou utierkou je ideálna na čistenie odolných nečistôt z rovných a zakrivených povrchov (napr. umývadiel) v kuchyni a kúpeľni.
Flexibilná sada pozostáva z ručnej hubice s pružnými bočnými krídlami a vysokokvalitnej ultrajemnej vláknitej utierky. Spoločne poskytujú optimálne výsledky čistenia na ťažko dostupných rovných a zakrivených povrchoch. Ručná tryska sa jemným tlakom automaticky prispôsobí povrchu. Vďaka špeciálnej slučkovej štruktúre textilnej tkaniny zaisťuje tkanina obzvlášť efektívny zber nečistôt. Vysoká paropriepustnosť umožňuje vynikajúce a hygienické výsledky čistenia – dokonca aj rohy a hrany sú čisté behom okamihu. Pomocou systému suchého zipsu je možné utierku rýchlo a ľahko pripevniť k ručnej hubici. Počas práce zostáva tkanina bezpečne umiestnená a nemôže skĺznuť. Po vyčistení je možné použitú utierku vybrať z ručnej hubice bez toho, aby ste museli prísť do kontaktu s nečistotami.
Vlastnosti a výhody
Flexibilné bočné krídlaFlexibilná ručná hubica sa ľahko prispôsobí napríklad krivkám umývadiel a vaní. Utierka efektívne čistí širokú škálu povrchov bez toho, aby za sebou zanechala zvyšky nečistôt. Skosené bočné krídla uľahčujú čistenie aj ťažko dostupných miest, napr. za kohútikmi.
Vysokokvalitná utierka z mikrovláknaŠpeciálna slučková štruktúra tkaniny zaisťuje obzvlášť dobrý zber nečistôt a dôkladné výsledky čistenia. Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Pohodlný systém so suchým zipsomUtierka sa pripája k ručnej tryske jednoduchým zatlačením. Utierka počas čistenia nekĺže.
Štítok na utierku
- Pri výmene utierok žiadny kontakt s nečistotami: jednoducho držte utierku za štítok a potiahnite ručnú hubicu nahor a preč.
Tkanina pokrýva všetky strany ručnej hubice
- Na jednoduché čistenie kútov, okrajov a iných ťažko prístupných miest.
- Chráni nábytok pred poškriabaním.
Malá veľkosť
- Vďaka veľkosti ručnej trysky je vhodná pre stredne veľké oblasti.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|160 x 170 x 55
Video
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Umývadlo
- Obkladačky
- Okná a sklenené povrchy
- Sprchovací kút / vaňa
- Pracovné dosky v kuchyni
- Varné dosky
- Rúra
- Digestory