Flexibilná ručná hubica s utierkou

Súprava s flexibilnou ručnou hubicou a zodpovedajúcou ultrajemnou utierkou je ideálna na čistenie odolných nečistôt z rovných a zakrivených povrchov (napr. umývadiel) v kuchyni a kúpeľni.

Flexibilná sada pozostáva z ručnej hubice s pružnými bočnými krídlami a vysokokvalitnej ultrajemnej vláknitej utierky. Spoločne poskytujú optimálne výsledky čistenia na ťažko dostupných rovných a zakrivených povrchoch. Ručná tryska sa jemným tlakom automaticky prispôsobí povrchu. Vďaka špeciálnej slučkovej štruktúre textilnej tkaniny zaisťuje tkanina obzvlášť efektívny zber nečistôt. Vysoká paropriepustnosť umožňuje vynikajúce a hygienické výsledky čistenia – dokonca aj rohy a hrany sú čisté behom okamihu. Pomocou systému suchého zipsu je možné utierku rýchlo a ľahko pripevniť k ručnej hubici. Počas práce zostáva tkanina bezpečne umiestnená a nemôže skĺznuť. Po vyčistení je možné použitú utierku vybrať z ručnej hubice bez toho, aby ste museli prísť do kontaktu s nečistotami.

Vlastnosti a výhody
Flexibilná ručná hubica s utierkou: Flexibilné bočné krídla
Flexibilné bočné krídla
Flexibilná ručná hubica sa ľahko prispôsobí napríklad krivkám umývadiel a vaní. Utierka efektívne čistí širokú škálu povrchov bez toho, aby za sebou zanechala zvyšky nečistôt. Skosené bočné krídla uľahčujú čistenie aj ťažko dostupných miest, napr. za kohútikmi.
Flexibilná ručná hubica s utierkou: Vysokokvalitná utierka z mikrovlákna
Vysokokvalitná utierka z mikrovlákna
Špeciálna slučková štruktúra tkaniny zaisťuje obzvlášť dobrý zber nečistôt a dôkladné výsledky čistenia. Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Flexibilná ručná hubica s utierkou: Pohodlný systém so suchým zipsom
Pohodlný systém so suchým zipsom
Utierka sa pripája k ručnej tryske jednoduchým zatlačením. Utierka počas čistenia nekĺže.
Štítok na utierku
  • Pri výmene utierok žiadny kontakt s nečistotami: jednoducho držte utierku za štítok a potiahnite ručnú hubicu nahor a preč.
Tkanina pokrýva všetky strany ručnej hubice
  • Na jednoduché čistenie kútov, okrajov a iných ťažko prístupných miest.
  • Chráni nábytok pred poškriabaním.
Malá veľkosť
  • Vďaka veľkosti ručnej trysky je vhodná pre stredne veľké oblasti.
Špecifikácie

Technické údaje

Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 160 x 170 x 55

Video

Oblasti využitia
  • Umývadlo
  • Obkladačky
  • Okná a sklenené povrchy
  • Sprchovací kút / vaňa
  • Pracovné dosky v kuchyni
  • Varné dosky
  • Rúra
  • Digestory