Flexibilný pracovný nadstavec, 1050 mm

1050 mm flexibilná násada s variabilným ohybom od 20° do 140°, ideálna na čistenie ťažko dostupných miest, napr. žľaby.

1050 mm flexibilná násada s variabilným ohybom od 20° do 140°, ideálna na čistenie ťažko dostupných miest, napr. odkvapy, strechy áut, spodky alebo podbehy kolies.

Špecifikácie

Technické údaje

Max. pracovný tlak (bar) 210
Dĺžka (mm) 1050
Teplota (°C) max. 150
Pripájací závit M22 x 1,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,4
Flexibilný pracovný nadstavec, 1050 mm náhradný diel

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