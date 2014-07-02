Flexibilný pracovný nadstavec, 1050 mm
1050 mm flexibilná násada s variabilným ohybom od 20° do 140°, ideálna na čistenie ťažko dostupných miest, napr. žľaby.
1050 mm flexibilná násada s variabilným ohybom od 20° do 140°, ideálna na čistenie ťažko dostupných miest, napr. odkvapy, strechy áut, spodky alebo podbehy kolies.
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. pracovný tlak (bar)
|210
|Dĺžka (mm)
|1050
|Teplota (°C)
|max. 150
|Pripájací závit
|M22 x 1,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,4
Kompatibilné stroje
Flexibilný pracovný nadstavec, 1050 mm náhradný diel
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